اخبار العالم

تحطم مروحية عسكرية سورية في مطار حماة ومقتل ركابها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تناقلت وسائل إعلامية سورية أنباء عن سقوط مروحية عسكرية أثناء إقلاعها من مطار حماة العسكري غرب البلاد ومصرع جميع من كان على متنها.
وذكر نشطاء أن انفجارين ضخمين سمعا ليلة الاثنين، ترافقا مع حالة استنفار في المطار، وتوجه عدد كبير من سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المطار العسكري.

وأضاف النشطاء أن المروحية انفجرت نتيجة خلل فني أثناء إقلاعها، ولقي من كان على متنها مصرعهم وأصيب خمسة من عناصر حماية المطار.


وتضاربت الأنباء عن أعداد القتلى جراء سقوط المروحية.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحطم مروحية عسكرية سورية في مطار حماة ومقتل ركابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا