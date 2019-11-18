تحطم مروحية عسكرية سورية في مطار حماة ومقتل ركابها

تناقلت وسائل إعلامية سورية أنباء عن سقوط مروحية عسكرية أثناء إقلاعها من مطار حماة العسكري غرب البلاد ومصرع جميع من كان على متنها.
وذكر نشطاء أن انفجارين ضخمين سمعا ليلة الاثنين، ترافقا مع حالة استنفار في المطار، وتوجه عدد كبير من سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المطار العسكري.
وأضاف النشطاء أن المروحية انفجرت نتيجة خلل فني أثناء إقلاعها، ولقي من كان على متنها مصرعهم وأصيب خمسة من عناصر حماية المطار.
وتضاربت الأنباء عن أعداد القتلى جراء سقوط المروحية.
وأضاف النشطاء أن المروحية انفجرت نتيجة خلل فني أثناء إقلاعها، ولقي من كان على متنها مصرعهم وأصيب خمسة من عناصر حماية المطار.
وتضاربت الأنباء عن أعداد القتلى جراء سقوط المروحية.
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