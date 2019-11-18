مقتل 20 داعشيا واعتقال 9 بينهم قياديون في العراق

أعلن مصدر عسكري عراقي، الاثنين، مقتل 20 من عناصر داعش الإرهابي واعتقال تسعة آخرين في عملية عسكرية نفذتها القوات العراقية بإسناد من طيران التحالف الدولي غرب الموصل شمال بغداد.



وقال قائد عمليات نينوي، اللواء الركن نومان الزوبعي، لوكالة الأنباء الألمانية: إن القوات الأمنية والعسكرية المشتركة في قيادة عمليات نينوى نفذت الاثنين عملية عسكرية ضد عصابات داعش الإرهابية".

وأوضح أن العملية جاءت بمساندة طيران التحالف الدولي الذي جدد ضرباته الجوية على جبال العطشانة قرب بلدة بادوش، حيث أوكار داعش وأنفاقه، وتمكنت من قتل 20 من عناصر داعش واعتقال تسعة آخرين بينهم خمسة قادة وتدمير سبعة أنفاق والاستيلاء على أسلحة وأعتدة مختلفة.

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وأشار الزوبعي إلى مقتل جندي عراقي وإصابة سبعة آخرين خلال العملية، لافتا إلى أن" بلدة بادوش تشهد استتبابا أمنيا كبيرا بعد دحر عصابات داعش وقتلهم".





كما نوه بأن قوات من قيادة عمليات نينوى وبإسناد طيران التحالف الدولي، تمكنت أمس الأحد من صد هجوم لداعش في سلسلة جبال العطشانة وقتل ستة من عناصره واعتقال 13 آخرين، لافتا إلى أن عناصر داعش تمكنوا من قتل أربعة جنود كانوا مرابطين في جبال بادوش.

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش الإرهابية ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان القضاء على التنظيم عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.

والشهر الماضي، اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي لقي حتفه هو وثلاثة من أطفاله بتفجير سترته الناسفة عندما فر من القوات الأمريكية خلال هجوم في شمال غربي سوريا.