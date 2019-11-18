شجرة الغاف رمز تسامح الإمارات في قلب كاتدرائية برشلونة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقامت قنصلية دولة الإمارات العربية المتحدة ببرشلونة حفلًا كبيرًا لإحياء عام التسامح.

ويأتي الحفل الذي نظم أول أمس وسط كاتدرائية المدينة، بتنسيق مع أسقفية المدينة التي رحبت بالمبادرة.

وقال محمد عبدالله الشامسي قنصل عام دولة الإمارات العربية المتحدة في برشلونة، إن مبادرة غرس شجرة الغاف وسط حديقة كاتدرائية برشلونة تعد إحدى مبادرات عام التسامح، وأضاف أن أهمية غرس شجرة الكاف بكاتدرائية برشلونة يرجع لأهمية الكنيسة نفسها، حيث إنها تأسست عام 1295م، ويزورها حوالي ثلاثة ملايين شخص سنويا.

واعتبر الشامسي أن الهدف من هذه المبادرة هو عكس قيم المجتمع الإماراتي ورؤية المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه.

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ومن جهته، نوه نيافة الكاردينال خوان خوسيه اومية أسقف مدينة برشلونة بمبادرة قنصلية دولة الإمارات العربية المتحدة ببرشلونة، والتي تهدف لإرساء مبادئ الأخوة والسلام بين الناس، واعتبر أن غرس شجرة الغاف وسط واحدة من أكثر الكنائس زيارة وأهمية على الصعيد الأوروبي؛ رسالة للأجيال المقبلة التي يجب أن تتخذ التسامح والتعايش مبدأ أساسيًا لتحصيل عالم أفضل.

وعرف الحفل حضور كبار شخصيات المدينة، كما تم تبادل الهدايا بين قنصل دولة الإمارات العربية المتحدة وأسقف المدينة؛ حيث قدم قنصل الإمارات السيد الشامسي تذكارا يرمز لشجرة الغاف كهدية لأسفل المدينة، ومن جهته قدم الكاردينال خوان خوسيه نسخة من وثيقة الإنسانية التي وقعها قداسة البابا وإمام الأزهر كتذكار لقنصل الإمارات.

وتعتبر شجرة الغاف رمزًا للتسامح والأخوة الإنسانية، وكأن الإمارات تريد أن تبلغ العالم رسالة من عناوينها: الاستقرار والعطاء والتأقلم والتعايش والتشاور، تختصرها جميعاً شجرة الغاف.