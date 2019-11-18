ترامب يدرس الإدلاء بشهادة خطية إلى الكونجرس بشأن تحقيقات عزله

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إنه يدرس حاليا الإدلاء بشهادة خطية إلى الكونجرس الأمريكي بشأن تحقيقات عزله.

وكتب ترامب على تويتر "رغم أنني لم أرتكب أي مخالفة، ولا أحب أن أعطي مصداقية لخدعة الإجراءات القانونية هذه، فأنا أحب الفكرة وسأدرسها من أجل أن أعيد للكونجرس تركيزه مرة أخرى"

وأصدر البيت الأبيض نسخة "منقحة" لمكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التي أدت إلى فتح تحقيق في الكونجرس لعزل ترامب.

وفرض مسؤول أمريكي قيوداً على الاطلاع على ملخّص مكالمة الرئيس دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسبب قلقه من تداعياته السلبية على ترامب، بحسب شهادة نشرت السبت.

وذكر الخبير بشأن أوكرانيا لدى البيت الأبيض تيموثي موريسون للمحققين من مجلس النواب، أنه أدرك فوراً مدى حساسية الاتصال عندما سمع الرئيس الأمريكي يضغط على نظيره الأوكراني للتحقيق بشأن نائب الرئيس السابق جو بايدن، أحد أبرز المرشحين لمنافسة ترامب في انتخابات 2020.

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وكان ضابط بالمخابرات الأمريكية قد قدم هذه المكالمة للكونجرس الأمريكي، وقال إن ترامب حاول الضغط على الرئيس الأوكراني حينها لإجراء تحقيقات ضد مرشح رئاسي أمريكي يعتزم منافسة ترامب.

وأدلت ماشا يوفانوفيتش، السفيرة المعزولة للولايات المتحدة لدى أوكرانيا، بشهادتها أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، في إطار هذا التحقيق.

وكان البيت الأبيض أصدر في وقت سابق مكالمة هاتفية مع زيلينسكي، قال فيها ترامب إنها لم تظهر أي مخالفات.

ويقول خصومه إنها تظهر دليلاً على أن الرئيس كان يضغط على أوكرانيا، لكشف معلومات سلبية عن منافسه السياسي المحلي جو بايدن.

ويشتبه الديمقراطيون في أن ترامب يسيء استغلال صلاحياته لتحقيق مكاسب شخصية، من خلال اشتراط تقديم نحو 400 مليون دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، وزيارة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، ببدء تحقيق حول بايدن وابنه هانتر الذي يعمل لدى شركة غاز أوكرانية.

وبفضل غالبيتهم في مجلس النواب، فتحوا أواخر سبتمبر/أيلول تحقيقاً لتشكيل ملف اتهام ضمن السعي لإقالة ترامب.