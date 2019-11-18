الكويت .. الشيخ جابر المبارك يعتذر عن تكليفه بتشكيل الحكومة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

اعتذر الشيخ، جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتي السابق، عن تكليفه بتشكيل الحكومة القادمة، قبل أن يثبت القضاء براءته من التهم التي وجهت له .



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وجاء إعتذار المبارك بعد صدور الأمر الاميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة .

وجاء في الرسالة التي رفعها إلى أمير الكويت، الشيخ جابر الصباح، أن ا يحول بينه وبين تنفيذ هذا الأمر هو ما عجت به وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من افتراءات وادعاءات بها شبهة مساس بذمته وإخلاله بالقسم العظيم الذي أقسمه .. مؤكداً أنها أكاذيب لا صلة لها بالحقيقة صادرة بكل أسف من زميل وأخ تربطه به زمالة ورابطة أخوة وصداقة امتدت لأكثر من أربعين عاما ناهيك عما ينطوي عليه تصرفه من تداعيات بالغة الخطورة على مختلف الأصعدة ولا سيما أننا في دولة القانون والمؤسسات.

وأضاف "أما وقد أصبح الأمر بين يدي قضائنا العادل النزيه الذي يحظى باحترامنا وتقديرنا جميعا فإنه احتراما لثقة سموكم الغالية وتقديرا لأهل الكويت الكرام أجد من الواجب علي أولا أن أثبت براءتي وبراءة ذمتي واخلاصي في خدمة وطني وما يستلزمه ذلك من أن أرفع لمقام سموكم الاعتذار عن هذا التعيين راجيا تفضلكم بقبوله".