شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس طيران الإمارات يحذّر من نصف ثانٍ ”صعب“ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رئيس طيران الإمارات يحذر من نصف ثان صعب الإثنين 18 نوفمبر 2019 البيمن العربي - متابعات قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم؛ رئيس شركة طيران الإمارات، اليوم الإثنين، إن الشركة المملوكة لحكومة دبي ستواجه نصفًا ثانيًا صعبًا من سنتها المالية.

وأضاف ”توجد رياح معاكسة، تتغير طول الوقت… هذا العام كان صعبًا.. سيكون صعبًا“.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس طيران الإمارات يحذّر من نصف ثانٍ ”صعب“ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.