السجن لمتهمين بوفاة 8 رضع حرقاً بالجزائر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السجن لمتهمين بوفاة 8 رضع حرقا بالجزائر

الإثنين 18 نوفمبر 2019

البيمن العربي - متابعات

أدانت محكمة جزائرية -اليوم الاثنين- مسؤولين بالحبس النافذ وتغريمهما ماليًّا في قضية وفاة 8 رضع حرقًا في الـ20 من أيلول/سبتمبر الماضي بمستشفى الأمومة والطفولة، التابع لمحافظة الوادي الجنوبية.



وبعد أسبوع من المحاكمات نطق قاضي محكمة الوادي بالأحكام التي تضمنت الحبس النافذ عامًا لبشير بن ناصر مدير المستشفى المذكور ونائبه.. كما جرى تغريمهما بخمسمائة ألف دينار؛ ما يعادل4 آلاف دولار.

واتهم المدير ونائبه بالإهمال، بينما جرى تبرئتهما من تهمتي القتل العمد وتبديد المال العام.

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وتضمنت الأحكام إدانة منسقة دار الولادة بستة أشهر موقوفة النفاذ، وتبرئة 4 آخرين، بينهم رئيسة وحدة حديثي الولادة، إضافة إلى ممرضتين إحداهما كوبية والأخرى جزائرية، وعامل صيانة.

وشهدت الجلسة حضور القنصل الكوبي العام بالجزائر؛ دعما لمواطنته ..كما حضرت عائلات الضحايا بكثافة وسط استياء من الأحكام وحديث المحامين عن تقديم استئنافات.

وفجر الـ24 من سبتمبر/أيلول الماضي، لقي 8 مواليد جدد مصرعهم؛ إثر حريق شب في مستشفى ”الأمومة والطفولة“ بمحافظة الوادي.

وأكدت وزارة الصحة وقوات الدفاع المدني، آنذاك، أن الحريق ناجم عن شرارة كهربائية مصدرها جهاز مضاد للبعوض بالمصحة؛ أدت إلى مصرع 8 مواليد منهم 3 حرقًا و5 اختناقًا.

وفور وقوع الحادثة، أعلن وزير الصحة محمد ميراوي، توقيف مدير الصحة بالمحافظة نور الدين رزقي، إلى جانب مدير المستشفى الحكومي والطاقم المناوب أثناء وقوع الحادث، فيما قالت النيابة العامة بالمحافظة إنها فتحت تحقيقًا حول الحادثة وإحالة المتهمين إلى القضاء، ولم توجه أي تهمة لمدير صحة المحافظة، غير أنه تمت إقالته من منصبه.