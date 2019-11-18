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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فى رسالته لرئيس الوزراء المعتذر.. الصباح: أنت أكبر من الكرسي
الإثنين 18 نوفمبر 2019
البيمن العربي - متابعات
أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن تقديره لرئيس مجلس الوزراء المعتذر عن تشكيل الحكومة الجديدة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.
وقال أمير الكويت - في اللقاء الذي عقد بقصر بيان اليوم الاثنين - "يؤسفنا اعتذارك عن تشكيل الحكومة، وفي نفس الوقت يجب أن تعرف أنك أكبر من الكرسي وأقوى من كل شيء..أنت جابر المبارك الذي نجله ونحترمه.. بارك الله فيك..ودع الأمور تتكشف وتظهر الحقيقة ويرى الجميع ما قمت به وتحملته.. جزاك الله خيرا".
يذكر أن الشيخ جابرالمبارك الحمد الصباح كان قد اعتذر في وقت سابق اليوم عن تكليفه من قبل أمير الكويت بتشكيل الحكومة الجديدة.
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