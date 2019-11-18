شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران.. محاولة لاغتيال ممثل خامنئي في يزد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إيران.. محاولة لاغتيال ممثل خامنئي في يزد الإثنين 18 نوفمبر 2019 البيمن العربي - متابعات أفادت وسائل إعلام محلية إيرانية اليوم الإثنين، بإحباط السلطات الإيرانية هجوما على منزل ممثل المرشد في مدينة يزد وتعتقل بعض المهاجمين، فيما لم تبد الوكالات ووسائل الإعلام الإيرانية المزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا فيما تشهد إيران احتجاجات واسعة النطاق احتجاجا على رفع أسعار الوقود، فيما أكدت حكومة الملالي أن قرار الزيادة من أجل مصلحة المواطن الإيراني.

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