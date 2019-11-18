شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودته إلى عدن.. رئيس الوزراء اليمني: جهود كبيرة للسعودية والتحالف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

عاد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، اليوم (الاثنين)، إلى العاصمة المؤقتة عدن، لممارسة مهماته وفقا لـ«اتفاق الرياض» الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.

ورافق رئيس الوزراء اليمني عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين.

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وكان في استقبالهم بمطار عدن الدولي، محافظ عدن أحمد سالمين وقيادات السلطة المحلية وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية.

وأثنى رئيس الوزراء اليمني على الجهود الكبيرة للمملكة العربية السعودية، والتحالف، في سبيل استقرار اليمن.

وأشار إلى أن هناك خططا قصيرة الأمد للاستقرار السياسي ومتوسطة للخدمات، مؤكدا حرص الحكومة الشرعية على مصلحة المواطن اليمني «ونعتبرها أولوية».