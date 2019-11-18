تقدم النائبان ​حسن فضل الله​ وهاني قبيسي باقتراح قانون معجل مكرر لرفع الحصانة عن الوزراء الحاليين والسابقين. وجاء في الاقتراح: "خلافا لاي نص آخر ترفع الحصانة عن الوزراء الحاليين والسابقين الذين تولوا منصبا وزاريا ابتداء من وزراء الحكومة الاولى التي نالت ثقة ​المجلس النيابي​ المنتخب في العام 1992 وما بعدها من وزراء الحكومات المتعاقبة، وبصورة استثنائية للقضاء المختص ملاحقتهم في دعاوى الهدر ​المال​ العام و​الفساد​ المالي. يسري تطبيق هذا القانون على النواب حال توليهم الوزارية، يعمل بهذا القانون فور نشره في ​الجريدة الرسمية​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتراح قانون معجل مكرر من فضل الله وقبيسي لرفع الحصانة عن الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.