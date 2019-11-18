بوريس جونسون يعد الشركات بخفض ضرائبها

وعد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، في كلمة خلال مؤتمر "اتحاد الصناعات البريطانية"، بسلسلة من التخفيضات الضريبية للشركات، مشيرا الى أن "معظم رؤساء الأعمال الكبرى لم يكونوا يريدون بريكست، لكن أكثر ما يشغلهم الان هو انتهاء فترة الغموض بشأن عملية الخروج من الاتحاد الاوروبي".
ووعد أنه في حالة فوزه في انتخابات 12 كانون الاول فسيقوم "بخفض الرسوم العقارية على الشركات، وخفض ضرائب اصحاب العمل، وان خفض مساهمة أصحاب العمل في الضمان الصحي بالف جنيه استرليني لاكثر من نصف مليون صاحب عمل".
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