بوريس جونسون يعد الشركات بخفض ضرائبها

وعد رئيس وزراء ​بريطانيا​ ​بوريس جونسون​، في كلمة خلال ​مؤتمر​ "اتحاد الصناعات البريطانية"، بسلسلة من التخفيضات الضريبية للشركات، مشيرا الى أن "معظم رؤساء الأعمال الكبرى لم يكونوا يريدون ​بريكست​، لكن أكثر ما يشغلهم الان هو انتهاء فترة الغموض بشأن عملية الخروج من ​الاتحاد الاوروبي​".

ووعد أنه في حالة فوزه في ​انتخابات​ 12 كانون الاول فسيقوم "بخفض الرسوم العقارية على الشركات، وخفض ضرائب اصحاب العمل، وان خفض مساهمة أصحاب العمل في ​الضمان الصحي​ بالف جنيه استرليني لاكثر من نصف مليون صاحب عمل".