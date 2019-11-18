البحرية الأوكرانية تؤكد استلام السفن الثلاث وبدء سحبها إلى أوديسا

أعلن قائد ​القوات​ البحرية الأوكرانية إيغور فورونتشينكو عن الانتهاء من عملية تسلم واستلام ​السفن​ الأوكرانية الثلاث التي احتجزتها ​روسيا​ العام الماضي لاختراقها الحدود في ​مضيق كيرتش​. ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن فورونتشينكو قوله إن "عملية الاستلام انتهت وسيجري سحبها إلى أوديسا". تجدر الإشارة إلى أن حرس الحدود الروسي احتجز في 25 تشرين الثاني العام الماضي السفن الأوكرانية بعد دخولها للمياه الإقليمية الروسية، وكان على متنها 24 بحارا، تم إطلاق سراحهم في وقت لاحق مقابل إطلاق سراح مواطنين روس احتجزتهم السلطات الأوكرانية في وقت سابق.



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