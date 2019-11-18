اتحاد نقابات موظفي المصارف يعلن عن فك الإضراب والعودة الى العمل غدا

أعلن اتحاد ​نقابات موظفي المصارف​ عن فك الإضراب والعودة الى العمل بدءًا من يوم غد. وفي حديث تلفزيوني اكد رئيس الاتحاد جورج الحاج ان "كل المودعين يجب ان يعرفوا ان التدابير التي اتخذتها جمعية المصارف مؤقتة واستثنائية بسبب الظرف الحالي"

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