اسماعيل سكرية حيا رئاسة الجمهورية لتحويلها 18 ملفا الى القضاء

اعلن رئيس "الهيئة الوطنية الصحية" النائب السابق ​اسماعيل سكرية​ انه "انطلاقا من ضرورة التركيز على تفعيل جدي وجريء للقضاء، اتوجه بالتحية الى ​رئاسة الجمهورية​ لاقدامها وفي اطار ​مكافحة الفساد​، على تحويل 18 ملفا فيها الكثير من الارتكابات المالية والهدر والصفقات المشبوهة والترويج لادوية مزورة".

كما حيا سكرية "​الحراك الشعبي​ الذي اوجد مناخا يساعد ويساند كل صاحب ضمير في هذه ​الدولة​ الفاشلة المهترئة"، مطالبا اياه ب"التركيز على تفعيل ​القضاء​ ومحاسبة الفاسدين".