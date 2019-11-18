اسماعيل سكرية حيا رئاسة الجمهورية لتحويلها 18 ملفا الى القضاء

اعلن رئيس "الهيئة الوطنية الصحية" النائب السابق اسماعيل سكرية انه "انطلاقا من ضرورة التركيز على تفعيل جدي وجريء للقضاء، اتوجه بالتحية الى رئاسة الجمهورية لاقدامها وفي اطار مكافحة الفساد، على تحويل 18 ملفا فيها الكثير من الارتكابات المالية والهدر والصفقات المشبوهة والترويج لادوية مزورة".
كما حيا سكرية "الحراك الشعبي الذي اوجد مناخا يساعد ويساند كل صاحب ضمير في هذه الدولة الفاشلة المهترئة"، مطالبا اياه ب"التركيز على تفعيل القضاء ومحاسبة الفاسدين".
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