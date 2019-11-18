القاضية نصار تتابع التحقيقات في جريمة مزيارة والمتهم في وضع صحي دقيق

تتابع قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة التي وقعت أمس الأحد داخل كنيسة مار الياس في محلة حميص - مزيارة في قضاء زغرتا أثناء رتبة القداس الآلهي وأدت الى مقتل إيليديا.و على يد أبن بلدتها مارون.ي.
إشارة الى أن المتهم، وهو في منتصف العقد السادس من العمر، يعاني من وضع صحي دقيق منذ فترة طويلة، ما استدعى وضعه تحت الحراسة المشددة في أحد المستشفيات بانتظار تحسن وضعه الصحي لإستكمال التحقيقات معه، وذلك ضمن إطار المهلة القانونية التي تحدد اجراء ختم التحقيق بثمانية أيام من تاريخ وقوع الجناية.
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