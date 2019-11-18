النشرة: الطيران الحربي الاسرائيلي خرق حرمة الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "​الطيران الحربي الاسرائيلي​ خرق حرمة الأجواء اللبنانية من فوق ​مزارع شبعا​ وينفذ في هذه الأثناء طلعات استكشافية فوق مناطق ​مرجعيون​ ​العرقوب​ حاصبيا وصولًا الى سماء ​البقاع الغربي​".

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