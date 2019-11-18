بلدية بيروت قدمت طلبا لتعيين خبير لإعداد تقرير حول مشروع الباركميتر

قدم محامي ​بلدية بيروت​ عصام اسماعيل الى رئيس مجلس شورى الدولة الناظر في قضايا العجلة، طلبين، الأول يرمي الى تعيين خبير لإعداد ​تقرير​ حول مشروع الوقوف مقابل بدل تمهيداً للتقدم بمراجعة مطالبة بحصة البلدية والتعويض عن الضرر اللاحق بالبلدية من جراء سوء ادارة المشروع . والثاني يرمي الى الزام هيئة إدارة السير والمركبات والآليات التوقف عن استثمار عدادات الوقوف مقابل بدل في الأملاك العامة وتسليم كافة العدادات المثبتة على الطرق والمتعلقة باستيفاء بدل الوقوف وخرائط انتشارها وأدوات تشغيلها الى بلدية بيروت فوراً بصفتها المالك .

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