كهرباء لبنان: أشغال لتنفيذ خط صور وادي جيلو الجديد

أعلنت ​مؤسسة كهرباء لبنان​ أنه "في إطار تنفيذ خط صور- وادي جيلو 66 ك.ف. الجديد، سيتم عزل خط صور- ​النبطية​ 66 ك.ف.، إضافة الى مخارج التوتر المتوسط التالية: الحوش، الحنية، عين بعال، البرج والرمالي، وذلك ابتداء من يوم غد الثلثاء الواقع فيه 19/11/2019 ولغاية 2/12/2019 من ​الساعة​ السابعة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر"، مشيرة الى انه "سوف تنخفض التغذية ب​التيار الكهربائي​ طوال فترة العزل عن المناطق التي تتغذى من محطة النبطية الرئيسية، وستنقطع بالكامل عن المناطق التي تتغذى من المخارج المذكورة".

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