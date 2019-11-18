طلاب الجامعة اللبنانية بالشمال رفضوا العودة اليها قبل الحصول على حقوقهم

عقد طلاب ​الجامعة اللبنانية​ في ​الشمال​ لقاء في باحة مبنى كلية ​العلوم​، وأكدوا رفضهم العودة الى مقاعد التدريس لحين الحصول على حقوقهم كاستقلالية الجامعة، واعتماد مبدأ الكفاءة بتعيينات ​الاساتذة​ والموظفين، الحصول على جو لائق للتعليم، رفع ميزانية الجامعة وعدم تخفيضها سنويا كما يحصل بشكل دوري كل سنة.

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