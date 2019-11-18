كوريا الشمالية لن تعقد قمما "عديمة الفائدة" مع واشطن









اسماء السيد - سيول: قالت كوريا الشمالية الاثنين انها "لم تعد مهتمة" بعقد قمم مع الولايات المتحدة ما لم تقدم واشنطن تنازلات جديدة في مفاوضاتها النووية، وذلك بعد ساعات من تلميح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى امكانية عقد قمة.

والاحد كتب ترمب على تويتر مخاطبا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون "يجب ان تتحرك بسرعة، للتوصل الى اتفاق .. نراك قريبا".

والتقى كيم وترمب ثلاث مرات منذ حزيران/يونيو من العام الماضي، لكن المحادثات توقفت منذ أن انتهت قمة هانوي في شباط/فبراير بخلاف حول تخفيف العقوبات، في حين انهارت محادثات بسرعة جرت على مستوى فرق عمل في السويد في تشرين الأول/أكتوبر.

وحددت بيونغ يانغ لواشنطن موعدا نهائيا هو نهاية العام للتقدم بعرض جديد. وقال مستشار وزارة الخارجية كيم كي غوان إن الولايات المتحدة تماطل و"تتظاهر بأنها حققت تقدما".

وفسر تغريدة ترمب على انها إشارة إلى قمة جديدة، لكنه قال في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية المركزية "لم نعد مهتمين بمثل هذه المحادثات التي لا تجلب لنا أي شيء".

Advertisements

وتابع "لن نمنح الرئيس الأمريكي شيئاً يمكنه التباهي به"، مضيفًا أنه يجب تعويض كوريا الشمالية عن "النجاحات" التي صورها ترمب على أنها انجازاته الخاصة.

ويعتبر هذا الانتقاد المبطن لترمب بالاسم خروجا عن خط بيونغ يانغ التي اقتصرت انتقاداتها في السابق على مسؤولين آخرين في الادارة الأميركية.

ولكن ومع اقتراب المهلة النهائية التي جددتها، فقد أصدرت بيونغ يانغ سلسلة من التصريحات القوية، كما اجرت عدد من التجارب على أسلحة.

وصرح كيم الاثنين ان على واشنطن سحب "سياستها العدائية" اذا ما ارادت للحوار ان يستمر.

وجاءت تغريدة ترمب بعد ان اتفقت واشطن وسيول على تأجيل تدريبات عسكرية جوية مشتركة لاتاحة الفرصة للدبلوماسية مع بيونغ يانغ التي تعتبر هذه التدريبات استعدادا لغزو.