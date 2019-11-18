شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات البرلمان" توجه بوقف إقامة إنشاءات أعلى دار مناسبات بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
وقال "الجندى" خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى، اليوم الاثنين، بحضور اللواء ياسر الحفناوى سكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ، إن إقامة إنشاءات فوق دار المناسبات مرفوض رفض تام، حيث إن هذا المبنى تم تسليمه للإحلال والتجديد ولم يكن عليه أى إنشاءات، وإقامة إنشاءات عليه يفقد المبنى قيمته لدى الأهالى، ولا يحقق الروحانيات والغرض المطلوب من إنشائه.
من جانبه، قال اللواء ياسر الحفناوى السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، إنه سيتم عرض الاقتراح على المجلس التنفيذى للمحافظة، فى حضور النواب.
وألزمت لجنة الاقتراحات والشكاوى محافظة كفر الشيخ بتنفيذ المقترح، وشهد الاجتماع تأييد نواب دائرة مركز كفر الشيخ، النائب بدير عبد العزيز وهانى النواصرة، لمقترح "الجندى"،مؤكدين أنه يأتى استجابة لأهالى المحافظة.
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