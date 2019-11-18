شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: تجديد بعض شبكات الصرف الصحى لمواجهة أزمة الأمطار والان مع تفاصيل الخبر
وأكد الوزير فى كلمته خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الخطة، المنعقد برئاسة النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، لدراسة أزمة غرق الشوارع والميادين فى المحافظات المصرية بسبب هطول الأمطار والسيول، على وجود خطه لرصف عدد كبير من الشوارع فى المدن والقرى، مشيرا إلي احتياج الوزارة نحو 40 مليار جنيه لإصلاح الطرق.
وفيما يخص الطرق الجديدة، قال الوزير: "قمنا بتشكيل لجان من كليات الهندسة بالمحافظات لاستلام الطرق الجديدة من الشركات للتأكد من مطابقتها للمواصفات، ووزارة التنمية المحلية تقوم بتنسيق كامل مع كافة المحافظات ونشكل لجان علي مستوى وزارى لوضع حلول لمشكلات للصرف الصحى".
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