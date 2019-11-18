شكرا لقرائتكم خبر عن نص قانون مكافحة الشائعات بعد إحالته للجنة التشريعية بـ"النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة مشروع قانون مكافحة الشائعات مقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إلى اللجنة التشريعية.

وينشر"الخليج 365"، نص مشروع القانون الذى يهدف لمواجهة الشائعات التى تصدرها جماعات وأفراد ضد مصر، هدفهم الرئيسي والأساسى هو نشر الأكاذيب والشائعات لضرب استقرار الدولة المصرية.

ويعاقب مشروع القانون فى مادته الأولى بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة، و بغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتُضاعف العقوبة إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الشائعة.

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وينص آيضا فى المادة الثانية منه على إنشاء جهاز لرصد الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية داخلياً وخارجياً وإصدار بيان للرد عليها بمجرد طهورها وانتشارها.

ويتبع الجهاز المقترح إنشاءه مجلس الوزراء، ويضم فى عضويته عضو من وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والمخابرات العامة والأوقاف والأزهر والكنيسة والمجلس الأعلى للصحافة ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء.











