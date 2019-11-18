شكرا لقرائتكم خبر عن "افريقية النواب" تستقبل سفير غانا بالقاهرة غداً الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، غداً الثلاثاء، سفير دولة غانا بالقاهرة الدكتور وينفيرد هاموند.

ويأتي لقاء "رضوان" مع سفير غانا بالقاهرة، فى إطار سلسلة اللقاءات المتعددة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير (الحالى) من الفصل التشريعى الأول، مع سفراء الدول الأفريقية، لدى مصر، وسفراء الدول الأجنبية المتهمين بالشأن الأفريقي من جانب، وأيضا مع الوزراء والمسئولين المتخصصين من جانب آخر، للوقوف على خططهم لتعزيز التوجه نحو القارة السمراء.

جدير بالذكر، أن هيئة مكتب لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأخير، تتشكل من النائب طارق رضوان رئيسا، والنائبان ماجد أبو الخير، وصلاح عفيفي، لوكاله اللجنة، وفي أمانه السر النائب جمال صابر.

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