شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة البرلمان تشكل لدراسة مشكلة الترع بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم الالتزام بتطوير الترع ومساقى الري للأراضي الموجودة في النهايات والتي نفذ مشروع تطوير الري بمركز أبو حمص محافظة البحيرة لخدمتها.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن تطوير القناطر الخيرية، حيث قررت اللجنة تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشروع.
وناقشت اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب السلاب، بشأن المطالبة بإحلال وتجديد الكباري الواقعة بقرية شربين بمحافظة الدقهلية.
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