شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة أمام طاقة البرلمان: 318 ألف زائر للمحميات الطبيعية العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، الاهتمام البالغ بـالمحميات الطبيعية والسياحة الخاصة بها، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت خمسة برامج لمواجهة تحديات العمل البيئى، من بينها سياحة المحميات الطبيعية، مشيرة إلى أن 318 ألف زائر قاموا بزيارة المحميات خلال العام الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة اليوم الاثنين برئاسة المهندس طلعت السويدى، لمناقشة تحديات العمل البيئى والرؤية المستقبلية نحو تطوير القطاع البيئى، فى إطار خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول.

وقالت وزيرة البيئة،، إنه تم تطوير 100% من المحميات الطبيعية، لافته إلى أن أهمية البعد البيئى لكونه متداخل مع كافة القطاعات الاقتصادية والتنموية ويدعم الاستغلال الأمثل للموارد.

وأشارت الوزيرة، إلى ما تضمنه برنامج الحكومة من البرامج البيئية الداعمة وتحسين نوعية الهواء وتحسين نوعية المياه والتحكم فى التلوث الصناعي.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن برنامج الحكومة أيضا تضمن معالجة تدوير المخلفات، مشيرة إلى أنه تم الدفع بـ190 معدة لجمع المخلفات الصلبة.

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أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، الاهتمام غير المسبوق بقضايا البيئة فى ظل التحول التنموى الذى تشهده مصر ودعم القيادة السياسية لقضايا البيئة يضع على عاتقهم مسئولية كبيرة.

وقالت وزيرة البيئة، إن منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة هذا العام تم عرض خطتها على مجلس الوزراء بما تتضمنه من تقسيم للمهام والمسئوليات بين الوزارات والجهات المختلفة.

وأضافت ياسمين فؤاد، أن الخطط الإستراتيجية للوزارة تتضمن زيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتمادا على الكربون، ودعم أنظمة الإدارة البيئية المتكاملة لتوفير بيئة صحية للمواطنين، وتفعيل سياسة التنمية المستدامة، وإدراج البعد البيئى فى المشروعات التنموية، والتصدى للآثار الضارة للتغيرات المناخية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ونوهت وزيرة البيئة، إلى أن من بين أهداف الوزارة الحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال تطوير البنية التحتية، وتنمية وتطوير المحميات الطبيعية، والحفاظ على الثروات البحرية والبرية، والارتقاء بالسلوكيات البيئية للمجتمع، بنشر الوعى البيئى بين الأفراد والمؤسسات.