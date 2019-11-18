نائب محافظ القاهرة: هدم 10 عقارات و5 مصانع بعزبة المدابغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: أعلن اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استكمال أعمال الإزالات بمنطقة عزبة المدابغ بحي مصر القديمة وحصر وتسكين قاطني المنطقة. وقال فؤاد، في بيان، اليوم الاثنين، إن أخر جهود الأزالة أسفرت عن هدم 10 عقارات و5 مصانع غراء وإخلاء 6 عقارات بشكل كامل وتسكين 24 أسرة مستحقة ببدر و18 أسرة غير مستحقة عند زويهم.

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