مصرع ربة منزل وإصابة 9 أشخاص بسبب خلافات على الميراث في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الاثنين، متأثرة بإصابتها بطلق ناري وأصيب 9 أشخاص أخرين، بجروح وكسور متفرقة بالجسم، في مشاجرة بسبب خلافات الميراث، دائرة مركز طما بمحافظة سوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة طما، بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بدائرة المركز.

تبين من التحريات أن المشاجرة وقعت بين "عاصم. ع" 41 عامًا، مدرس، و"حامد. ع" 40 عامًا عامل، و"عبدالعزيز. ع" 39 عامًا عامل، مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم "طرف أول"، وبين "زينب. ا" 27 عامًا، ربة منزل، مصابة بطلق ناري فتحة دخول وخرج بالفخذ الأيسر وتوفيت عقب وصولها المستشفى المركزي، "إسماعيل. ع" 56 عامًا عامل مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح رضي بفروة الرأس، وجرى تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي، و"شيماء. ا" 23 عامًا، ربة منزل، و"إيمان. ا" 23 عامًا ربة منزل، و"سعدية. م" 50 عامًا، ربة منزل، و"فاطمة الزهراء. ا" 56 عامًا ربة منزل، و"إبراهيم. ع" 58 عامًا، عامل، مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم "طرف ثان".

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وتبين من التحريات الأولية أن أطراف المشاجرة، أبناء عمومة، ويقيمون بذات الناحية، وأن مشاجرة نشبت بينهم، بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية بالميراث.

جرى ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة المتهم الأول من الطرف الأول، السلاح المستخدم "بندقية آلية".

واتهم الطرف الثاني الأول من الطرف الأول بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحيازته ما أدى لإحداث الإصابات المشار إليها ووفاة المجني عليها الأولى.