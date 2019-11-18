"طاقة النواب" توافق على تعديل اتفاقية "كيوتو" بشأن تغير المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروع قرار الحكومة بشأن التعديلات المدخلة على بروتوكول "كيوتو" الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992، والمعتمدة في ديسمبر 2012.

وتهدف التعديلات إلى إنشاء فترة التزام ثانية تبدأ من عام 2013 وتنتهى عام 2020، تتضمن التزام الدول المتقدمة بخفض كمية محددة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لديها.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب النائب طلعت السويدي، أن إنشاء فترة الالتزام الثانية لا ترتب أية التزامات إضافية على الدول النامية المنضمة للبروتوكول، بل تعطي إمكانية لتلك الدول للمشاركة في آلية التنمية النظيفة، والاستفادة بما يتم إتاحته من خلالها لنقل التكنولوجيا للدول النامية.

وأضاف أن التعديلات تعد إحدى أهم أوراق الضغط على الدولة المتقدمة للتأكد من تنفيذ التزاماتها لفترة ما قبل عام 2020، والمتمثلة في خفض الانبعاثات وتقديم الدعم المالي والتكنولوجي وبناء القدرات للدول النامية.