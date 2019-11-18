محافظ جنوب سيناء: تسيير رحلة طيران من بلغاريا إلى شرم الشيخ أسبوعيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أنه جرى الاتفاق مع وزيرة السياحة البلغارية "نيكولينا انجلكوفا" على تسيير رحلة طيران من مدينة صوفيا البلغارية إلى شرم الشيخ أسبوعيًا.

وأوضح المحافظ، أن الاتفاق جاء خلال حضوره لقاء الوزيرة البلغارية مع مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بحضور بدر عبد العاطي السفير السابق لمصر في ألمانيا، وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية.

وأضاف محافظ جنوب سيناء أن القطاع السياحي بالمحافظة بدأ بالفعل في التعافي، ومن المتوقع أن يعود لسابق عهده في احتفالات رأس السنة و"أعياد الكريسماس".