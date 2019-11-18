القاهرة توقع بروتوكولا مع فوري لتحصيل خدماتها إلكترونيًا غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
توقع محافظة القاهرة، غدًا الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع شركة فوري لتحصيل مقابل الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين.
ومن المقرر أن يشهد التوقيع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وسيضمن البروتوكول تحصيل مقابل الخدمات التي تقدمها المحافظة من إيجارات ورسوم مخالفات ورسوم تراخيص وغيرها بشكل إلكتروني.
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