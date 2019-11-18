تفاصيل بدء التقديم لوظائف قوات الأمن الخاصة السعودية

بدأت بوابة أبشر الإلكترونية اليوم الاثنين الموافق 18نوفمبر الموافق، و21 ربيع الأول للعام 1441 هجريًا استقبال طلبات التقديم لوظائف قوات الأمن الخاصة بالمملكة العربية السعودية والالتحاق بالخدمة العسكرية للرجال فقط للرتب الآتية"رقيب، وكيل رقيب، جندي أول"، على أن يستمر في تلقي الطلبات حتى يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر و 24 شهر ربيع الأول الجاري.

وكانت رئاسة أمن الدولة عبر إدارة قوات الأمن الخاصة قد أعلنت موعد فتح باب التقديم لوظائف الأمن الخاصة والتي بدأت من صباح اليوم، موضحة عدد من الشروط والمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة تم ذكرها فيما سبق:

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المؤهلات المطلوبة

رقيب أمن: تتطلب شهادة البكالوريوس في التخصصات "هندسة

شبكات حاسب، علوم حاسب، أمن معلومات، قانون، لغة إنجليزية، إدارة مالية، نظم معلومات إدارية، محاسبة، إحصاء".

وكيل رقيب أمن: عليه ان يكون حاصل على الشهادة الجامعية المتوسطة في التخصصات "تقنية المعلومات، محاسبة، سكرتير تنفيذي، إلكترونيات، اتصالات، ميكانيكا سيارات، إدارة مالية".

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ومطلوب ممن يتقدم لوظيفة جندي أول أمن: شهادة الدبلوم سنة إلى سنتين في التخصصات "شبكات حاسب، محاسبة، رقابة مالية، إدارة موارد بشرية، برمجة حاسب، سكرتير تنفيذي، دعم فني، الكترونيات وتحكم آلي، تبريد وتكييف، اتصالات".

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كما أوضحت إدارة قوات الأمن الخاصة عدد

من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لأي من الوظائف المعلن عنها.

وأكدت الإدارة أن التقديم يكون بشكل إلكتروني عن طريق بوابة ابشر للتوظيف فقط، وللتقديم اضغط هنا

شروط التقديم

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشاء مع والدية أثناء خدمتهم في خارج المملكة.

أن لا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 17 عاما ولا يزيد عن 30 عاما.

أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن لا يقل طول المتقدم عن 170سم.

الا يكون متزوج من غير سعودية.

ألا تكون له خدمة سابقه بأي جهة حكومية.

لابد أن يكون حاصل على المؤهل الدراسي المطلوب.

أن يكون نوعية دراسته انتظام.

أن لا يقل تقديره عن جيد.

أن يكون لائقًا طبيًا وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.

ضرورة تحري الدقة والتأكد من صحة المدخلات قبل تقديم الطلب علما بأنه سيتم استبعاد جميع الطلبات غير الصحيحة.

لابد من طباعة طلب الوظيفة الإلكتروني والاحتفاظ بنسخه منه.