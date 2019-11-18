التشاؤم يسيطر على حزب أزرق وأبيض بسبب تشكيل الحكومة

أعرب قادة حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي عن تشاؤمهم بشأن قدرة رئيس الحزب، بيني جانتس، على تشكيل حكومة أقلية قبل إنتهاء المهلة المحددة يوم الأربعاء، معتقدين أن إسرائيل في طريقها نحو إنتخابات ثالثة في غضون أقل من عام، حسبما أفاد موقع "تايم أوف إسرائيل" الإسرائيلي.

وقالت مصادر في حزب "أزرق أبيض"، في أعقاب اجتماع لقيادة الحزب في وقت متأخر، يوم الأحد،

إن فرص غانتس في إقناع رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، أفيغدور ليبرمان، لللتعاون معه في تشكيل الحكومة ضئيلة.

وقال أحد المسؤولين بالحزب، أنه:" ليس هناك حقا أي تقدم جديد، وإذا لم يصوت ليبرمان لصالح حكومة أقلية، فلن نتمكن من الحصول على حكومة وحدة، وعلى الرغم أنه في الوقت الحالي

يبدو أنه لا يدعم أحدا، لكننا سنواصل المحاولة حتى الدقيقة الأخيرة".

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و حذر ليبرمان، اليوم الأحد، من أن حكومة الأقلية ستكون بمثابة كارثة لإسرائيل، وأكد أن حكومة وحدة وطنية موسعة هي السبيل الوحيد لمنع انتخابات ثالثة، وأنه من المستحيل التعامل مع حكومة أقلية.

والجدير بالذكر أنه على الرغم من أن جانتس ليس لديه مسار واقعي لتشكيل حكومة أغلبية دون حزب "الليكود"، لكن بإمكانه فرضيًا تشكيل حكومة أقلية بدعم خارجي من تحالف الأحزاب العربية المعروف "القائمة المشتركة".