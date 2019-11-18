نتنياهو: العرب بالكنيست يدعمون الإرهاب ويريدون هدم الدولة

قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أنه في حالة تشكيل حكومة أقلية بالتعاون مع القائمة المشتركة ستحتفل طهران و رام الله وغزة، كما يحتفلون بعد كل هجوم إرهابي، وهذا سيكون بمثابة هجومًا وطنيًا تاريخيًا على دولة إسرائيل، حسبما أفادت صحيفة "هأرتس" الإسرائيلية.

وأشار أن ذلك سيكون نقطة انهيار في تاريخ الدولة الإسرائيلية، بسبب أن رؤساء حزب أزرق أبيض يقودون المفاوضات مع أعضاء الكنيست الذين يؤيدون المنظمات الإرهابية ويريدون انهيار الدولة.

اجتماع الليكود الطارئ

وكان ذلك في خطابه أثناء الحدث الذي

أقامة الليكود والذي عرف بمؤتمر طارئ، وجاء هذا المؤتمر لإستعراض قوة نتنياهو، وللإشارة إلى الدعم الشعبي الواسع ضد حكومة الأقلية، ولكن مئات النشطاء الذين حضروا لم يتمكنوا من ملئ أماكن قاعة المؤتمر الضخمة، وكتبوا على لافتات القاعة عبارات ضد العرب ومكتب المدعي العام.

الأزرق والأبيض يردون

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وصرح حزب أزرق أبيض بعد خطاب نتنياهو أن سكان الجنوب لم يحظوا بمؤتمر طارئ من أجلهم في حزب الليكود

وأيضًا المرضى الملقون جانبًا في ممرات المستشفيات، الذين ليسوا كبارًا في السن أو معاقين، فالأمر المعتاد، أن نتنياهو يقلق علي نفسه فقط.

تعليق القائمة المشتركة

وقال رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة أن: " نتنياهو وقع على إرثه كمجرم يخشى الخسارة، ويؤذي ويحرض على من هم من المفترض عليه خدمتهم، جميعنا، العرب واليهود، سنتنفس الصعداء يوم رحيله".

ومن جانبها قالت عضوة الكنيست عايدة سليمان، من القائمة المشتركة، أن "تنتياهو يحل سفك دمائنا".

وأعلن اليوم حزب أزرق أبيض وإسرائيل بيتنا عن محاولتهم لتحقيق تقدم وصياغة الخطوط العريضة المتعلقة بتشكيل الحكومة، خاصة ما يتعلق بموضوعات الدين والدولة، وأضاف الحزبان أنهم سيتقابلوا مساء اليوم وغدًا.