الكويت الأولى في حجم الاستثمارات العربية بالأردن بمبلغ 18 مليار دولار

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، اليوم الاثنين، على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الأردن والكويت على مختلف الأصعدة وحرص الحكومة على تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها في مختلف المجالات، لسيما الاقتصادية والتجارية لخدمة مصالح البلدين والشعبين حسبما أفادت وكالة انباء الشرق الاوسط.



وأشار الرزاز خلال لقائه اليوم وفدا صناعيا وتجاريا كويتيا برئاسة مدير عام الهيئة العامة للصناعة الكويتية عبدالكريم تقي - إلى أن الاستثمارات الكويتية تحتل المرتبة الأولى بين الاستثمارات العربية في الأردن.. مبديا

ترحيب بلاده وحرصها على فتح الأبواب أمام المزيد من الاستثمارات الكويتية، واستعداد الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة لها.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا عن رئيس الوزراء الأردني قوله : "إن الأردن مقبل على مشاريع كبرى في مجالات البنية التحتية والنقل والمياه وهو ما يمثل فرصة أمام القطاع الخاص الكويتي لدراسة المشاركة بالتقدم لتنفيذ هذه المشروعات الحيوية" .. مؤكدا حرص الحكومة على متابعة قضايا المستثمرين

والتحديات التي تواجه استثماراتهم والعمل على حلها.



ومن جهته .. أعرب مدير عام الهيئة العامة للصناعة الكويتية عن شكره وتقديره للتسهيلات المقدمة لرجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين للاستثمار في الأردن..مشيرا إلى أن زيارة الوفد الصناعي والتجاري الكويتي للأردن تهدف إلى استكشاف مجالات التعاون المشترك والفرصة المتوفرة للاستثمار في العديد من المجالات.



وقال سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني :إن بلاده تفخر بأن تحتل المرتبة الأولى في الاستثمارات العربية بالأردن بحجم استثمار وصل إلى 18 مليار دولار..مؤكدا العلاقات المتميزة التي تربط الأردن والكويت، والتنسيق المستمر بين مختلف القطاعات في كلا البلدين، موضحا ضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين خدمة لمصالحهما المشتركة.

