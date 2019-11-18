علق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت علي اعتذار الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح عن منصب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، قائلاً : " يؤسفنا أن تعتذر عن المنصب أنت اكبر من الكرسي . ننشر رسالة اعتذار جابر المبارك عن عدم رئاسة الحكومة الكويتية وأضاف أمير الكويت قائلاً خلال لقائه اليوم بالشيخ جابر المبارك الذي قدم رسالة اعتذار اليوم الأثنين، عن منصب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، :" أنت جابر المبارك اللي كلنا نجله ونحترمه بارك الله فيك وخل الامور تطلع على حقيقتها"، وفقًا لصحيفة القبس الكويتية. المبارك اللي كلنا نجله ونحترمه بارك الله فيك وخل الامور تطلع على حقيقتها"، وفقًا لصحيفة القبس الكويتية. Advertisements بعد قليل أمير الكويت يوجه كلمة الي المواطنين وتابع جابر المبارك قائلاً : " ان شاء الله ما قدر الله شاء يا طويل العمر كان هدفي اني اخدم سموك".



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كانت هذه تفاصيل خبر أمير الكويت لجابر المبارك: يؤسفنا اعتذارك وأنت أكبر من الكرسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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