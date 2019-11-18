الكرملين: قمة صيغة نورماندي للتسوية في أوكرانيا تعقد ديسمبر المقبل

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية الكرملين، دميتري بيسكوف، أن قمة "صيغة نورماندي"، التي تضم زعماء روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا، سوف تعقد في 9 ديسمبر المقبل وفقًا لوكالة أنباء الشرق الاوسط.
هذا الموضوع بعد ظهر اليوم بعد محادثات هاتفية للرئيس الروسي تتعلق بعقد هذه القمة.
قال بيسكوف - في تصريح اليوم الإثنين للصحفيين - "إن الاستعدادات للمرحلة النهائية لعقد هذه القمة تجري على قدم وساق"، مشيرًا إلى أن معلومات إضافية ستعلن عن
أضاف ردًا على سؤال حول توقعات الكرملين من هذه القمة :" لن أعلن عن أي توقعات بشأن قمة رباعية نورماندي، ولكن هذا اجتماع جدي للغاية طال انتظاره".. وتابع قائلا :"دعونا لا نبالغ فيتقدير توقعاتنا حتى لا تخيب الظنون، ونأمل أن تُثمر التحضيرات عن نتائج طيبة ".
كانت الرئاسة الفرنسية أعلنت يوم الجمعة الماضي أن زعماء فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا سيجتمعون في باريس في التاسع من ديسمبر المقبل في مسعى لدعم جهود التوصل إلى حل سلمي للصراع في شرق أوكرانيا.
يُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها زعماء "صيغة نورماندي" منذ أكثر من ثلاث سنوات، وذلك بعد حدوث انفراجة في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا الشهر الماضي.
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