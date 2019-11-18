روسيا تخطط لبيع معدات عسكرية العام المقبل بقيمة 13.7 مليار دولار

قال سيرجي تشيميزوف المدير العام لشركة روستيخ الشركة الأم لشركة روس أوبورون إكسبورت المسؤولة عن صادرات الأسلحة الروسية : "إن روسيا تخطط لبيع معدات عسكرية العام المقبل بما لا يقل عن 13.7 مليار دولار" حسبماافادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
أوبورون إكسبورت تتحدث عن نفسها حيث صدرت منتجات عسكرية بقيمة 13.7 مليار دولار، وهذا العام سنبلغ هذا المستوى أو أعلى منه بقليل".
وأضاف تشيميزوف خلال مشاركته في معرض دبي الجوي 2019 حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الاثنين - "أن نتائج عمل روس
وتعتبر روسيا ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم حيث استحوذت في 2019 على 21% من مبيعات الأسلحة العالمية، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).
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