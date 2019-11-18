كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شاحنة مهاجرين تقتحم السياج الحدودي بين المغرب وإسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حطمت شاحنة تقل 52 مهاجرًا، حواجز حدودية بين المغرب وإسبانيا لدخول جيب سبتة، حسبما أفادت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين.

وقال مسؤولون في الصليب الأحمر، إن الشاحنة اقتحمت الحدود قبل فجر اليوم، واخترقت بوابة معدنية واحدة في الأقل.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية الخاصة "يوروبا برس"، اعتقلت قوات الشرطة في وقت لاحق مهاجرين من دول جنوب الصحراء.

واعتاد المهاجرون الذين تجمعوا في المغرب، توسيع الأسوار السلكية التي يبلغ طولها 6 أمتار (19.5 قدما) والتي تفصل سبتة عن المغرب، ولكن نادرا ما يحاولون العبور باستخدام السيارات.

وبمجرد الوصول إلى سبتة، عادة ما يتقدم المهاجرون للحصول على حق اللجوء أو ينتظرون فرصة للسفر إلى البر الرئيسي لإسبانيا.

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وقالت "يوروبا برس" إن 4 مهاجرين يتلقون العلاج في مستشفى سبتة، بسبب إصابات طفيفة في المعبر.

الحدود المغربية–الإسبانية تقع على طول بلاثاس دي سوبيرانيا, سبتة, مليلية و جزيرة البران على طول الساحل الشمالي من المغرب.

بين المغرب وسبتة الحدود المعروفة باسم سياج سبتة الحدودي, ويقع أيضا بين مليلية والمغرب الحدود المعروفة باسم سياج مليلية الحدودي

المغرب وإسبانيا أيضا تشتركان في الحدود البحرية في جزيرة الكناري وعلى طول مضيق جبل طارق و بحر البوران. أقصر مسافة بين الضفتين على طول مضيق جبل طارق هو 14.3 كيلومتر (8.9 ميل; 7.7 nmi). منطقة جبل طارق البريطانية تقع على الساحل الشمالي من هذا المضيق.