كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاحتجاجات العراقية تتواصل في 9 محافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلعت مظاهرات احتجاجية عراقية، مطلع أكتوبر الماضي، في بغداد وتسع محافظات أخرى، للمطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل فقرات في الدستور.

واحتشد آلاف المحتجين، في ساحات التظاهر في التحرير والخلاني وحافظ القاضي في بغداد ومحافظات البصرة والناصرية وميسان والمثنى وواسط والديوانية والنجف وكربلاء وبابل تدفق مجاميع من المتظاهرين للتعبير عن مساندتهم لمطالب المتظاهرين حاملين أعلام العراق.

وكانت السلطات العراقية، أغلقت بالكتل الاسمنتية جسر الأحرار ليكون ثالث جسر يغلق في بغداد بعد تمركز المتظاهرين في ساحة حافظ القاضي المقابلة للجسر عند منتصف شارع الرشيد، كما أغلق متظاهرون في محافظة البصرة من جديد الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر التجاري والطرق المؤدية إلى حقل نهران عمر النفطي.

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وفي محافظة الديوانية 280 كم جنوب بغداد أعلن اليوم عن اختطاف الصحفي والناشط محمد الشمري بعد خروجه من منزله يوم أمس، ويعمل الشمري لحساب وسائل إعلام متعددة لينضم إلى قافلة المختطفين (بينهم ضابط كبير بوزارة الداخلية) منذ انطلاق المظاهرات الاحتجاجية في الأول من الشهر الماضي.

وأعلنت مصادر طبية عراقية، إصابة 30 شخصا بالاختناق جراء إطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين وسط العاصمة بغداد.

ونقل موقع "السومرية نيوز" اليوم عن المصدر قوله: "الموقف الأمني في جسري الأحرار والسنك، وسط بغداد، هو حصول عمليات كر وفر بين مكافحة الشغب والمتظاهرين".

وأضاف: "القوات الأمنية موجودة على جسر السنك لغاية مرآب السيارات"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية تنتشر قرب جسر الأحرار ولا توجد أي مصادمات". وأوضح أن "الموقف الأمني عند جسر الجمهورية هو تمركز المتظاهرين عند الخط الأول وأسفل الجسر"، مشيرا إلى أن "ساحة التحرير تشهد توافد المواطنين إليها".

