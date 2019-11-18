كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إندونيسيا: الإنتحاريون لهم صلات بجماعة "أنشاروت دولة" المرتبطة بداعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة الاندونيسية اليوم الاثنين، إن ضباط مكافحة اندونيسيين قتلوا بالرصاص اثنين يشتبه في أنهما من صانعي القنابل خلال غارة في مطلع الاسبوع واعتقلا أكثر من عشرة فيما ربطت السلطات تفجيرًا انتحاريًا الاسبوع الماضي بشبكة مستوحاة من.

وفجر طالب يبلغ من العمر 24 عامًا نفسه خارج مركز للشرطة في مدينة ميدان بمقاطعة سومطرة الشمالية يوم الأربعاء الماضي، مما أسفر عن مقتل نفسه وإصابة ستة أشخاص.

وأعلنت الشرطة في البداية أن المهاجم ليس له صلات بأي جماعة، لكن متحدثًا باسم الشرطة الوطنية قال اليوم الاثنين إن الطالب مع 22 من المشتبه بهم الآخرين في المنطقة لهم صلات بجماعة أنشاروت دولاه المرتبطة بداعش.

وقد تم إلقاء اللوم على JAD في سلسلة من الهجمات في السنوات الأخيرة وتم حظره في إندونيسيا العام الماضي بسبب "القيام بالإرهاب" والانتماء إلى متشددين أجانب.

وصرح ديدي براسييتو المتحدث باسم الشرطة في بيان، الشبكة في سومطرة الشمالية لها صلات مباشرة بـ JAD" مضيفا أنه تم القبض على قائد المجموعة.

قال براشيتو في تعليقات بثها التلفزيون، هدفهم الرئيسي هو الشرطة.

ومن بين المشتبه بهم الـ 23، قُتل اثنان مشتبه بهما في صناعة القنابل بالرصاص يوم السبت أثناء مقاومتهما للاعتقال، بينما أصيب أحد الضباط أثناء الغارة، على حد قول براسييتو.

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وقال إنه تم الاستيلاء على مواد صنع القنابل.

وأضاف أن أربعة مشتبه بهم سلموا أنفسهم واعتقل الآخرون.

وشهدت إندونيسيا، أكثر دول العالم من حيث عدد السكان من المسلمين، تجددًا في التشدد في السنوات الأخيرة، مع استهداف الشرطة في كثير من الأحيان للهجمات.

وتم اعتقال المئات من المشتبه بهم بموجب قوانين جديدة أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب تم تقديمها في بداية العام بعد سلسلة من التفجيرات الانتحارية المرتبطة بمجموعة JAD والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصًا في مدينة سورابايا.

وفي الشهر الماضي، تم تسمية رجل ينتمي إلى JAD المشتبه به في طعن وجرح وزير الأمن آنذاك.

وحذر ستانيسلاوس ريانتا، محلل الإرهاب، من أن المتشددين قد يكثفون هجماتهم ردًا على مقتل زعيم داعش، أبو بكر البغدادي، الذي قتل نفسه الشهر الماضي خلال غارة كوماندوز أمريكية على مجمعه في سوريا.

وأضاف، يجب رفع مستويات التأهب للأعمال الإرهابية بسبب الزخم المرتبط عادةً بفترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة لكي تعمل الجماعات المتطرفة.