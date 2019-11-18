كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إحباط هجوم مسلح على منزل ممثل المرشد الأعلى الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبطت السلطات الإيرانية، اليوم الإثنين، هجومًا مسلحًا على منزل ممثل المرشد في مدينة يزد، حسبما أفادت وکالة أنباء إيسنا الإيرانية.

وبحسب الوكالة الإيرانية، اعتقلت قوات الأمن بعض المهاجمين.

وشهدت مدنا إيرانية كبرى من بينها العاصمة طهران، احتجاجات كبيرة لليوم الرابع على التوالي، في حين تصدت قوات الأمن للمحتجين على رفع أسعار الوقود بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقد بدأت الاحتجاجات، يوم الجمعة الماضي، واستمرت السبت، مدن مشهد (شمال شرق) وسرجان (جنوب) والأحواز (غرب)، وتخللتها مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن الإيرانية.

وذكر ناشطون ووسائل إعلام إيرانية، أن شخصا على الأقل قتل في مدينة سرجان، في حين ترددت أنباء عن مقتل ثلاثة متظاهرين في الاحتجاجات حتى الآن.

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وقال المدعي العام الإيراني، السبت، إن طهران "ستتصدى بحزم للمخلين بالأمن والنظام العام"، في إشارة إلى المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجا على رفع أسعار الوقود في البلاد، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.

وهزت الاحتجاجات، التي بدأت الجمعة واستمرت السبت، مدن مشهد (شمال شرق) وسرجان (جنوب) والأحواز (غرب)، وتخللتها مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن الإيرانية.

وذكر ناشطون ووسائل إعلام إيرانية، أن شخصا على الأقل قتل في مدينة سرجان، في حين ترددت أنباء عن مقتل ثلاثة متظاهرين في الاحتجاجات حتى الآن.

وقال المدعي العام الإيراني، السبت، إن طهران "ستتصدى بحزم للمخلين بالأمن والنظام العام"، في إشارة إلى المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجا على رفع أسعار الوقود في البلاد، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.