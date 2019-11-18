كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الهدنة.. تركيا تسيطر على 60 قرية شمال سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت القوات التركية وفصائل سورية تابعة لها، اليوم الإثنين، على 60 قرية منذ إعلان وقف إطلاق النار، حسبما أكدت قوات سوريا الديمقراطية.

وفي حديث لوسائل إعلام كردية كينو كبرئيل، قال الناطق الرسمي باسم قسد، إن القوات التركية والعناصر الموالية لها "ما زالت تشن أعنف الهجمات على قرى مدينة تل تمر ولم تلتزم في أي لحظة باتفاق وقف إطلاق النار".

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وقال المرصد السوري، إن القوات التركية والفصائل الموالية لها بسطت سيطرتها على صوامع شركراك بريف عين عيسى شمال مدينة الرقة، حيث استغلت الفصائل انسحاب قوات قسد من الصوامع نتيجة اجتماع روسي - تركي عند مغيب شمس يوم أمس الأحد، ليعمدوا إلى استقدام آليات ثقيلة وتعزيزات عسكرية ولوجستية إلى الصوامع التي كان من المفترض أن تسلم لروسيا، إلا أن القوات التركية والفصائل الموالية لها سيطرت عليها عقب الاجتماع.

واندلعت اشتباكات عنيفة، مساء أمس على محور الصوامع، بين قوات سوريا الديمقراطية من طرف، والقوات التركية والفصائل الموالية لها من طرف آخر، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، إذ قتل ما لا يقل عن 4 من الفصائل، ومعلومات مؤكدة عن مزيد من الخسائر البشرية في صفوف الطرفين، فيما تجددت الاشتباكات والاستهدافات بين الطرفين صباح اليوم الاثنين.