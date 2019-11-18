كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء البريطاني: سننهي حالة عدم اليقين بشأن البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيخبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كبار رجال الأعمال اليوم الاثنين أن تعهده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسرعة سينهي حالة عدم اليقين ويعزز الاقتصاد ويسعى للفوز على الصناعيين الذين عارضوا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ودعا جونسون إلى إجراء انتخابات 12 ديسمبر في محاولة لإنهاء ثلاث سنوات من الأزمة السياسية منذ تصويت 52٪ -48٪ في عام 2016 لترك الاتحاد الأوروبي الذي هز ثقة المستثمرين في المملكة المتحدة - التي كانت تعتبر من قبل أحد أركان الاستقرار الغربي.

وخلال حديثه في المؤتمر السنوي لوبي الأعمال الرئيسي في بريطانيا، سيقول جونسون إنه بينما أوضحت الشركات الكبرى أنها لا تؤيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016، فقد أصبحوا أيضًا واضحين الآن أنهم يريدون اليقين.

ويأمل جونسون البالغ 55 عامًا في الفوز بأغلبية للمضي قدمًا في صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في اللحظة الأخيرة التي أبرمها الشهر الماضي مع الاتحاد الأوروبي. وخصمه الرئيسي، زعيم حزب العمل "جيريمي كوربين" يرسم حكومة من شأنها تأميم مجموعة من الصناعات البريطانية وإجراء استفتاء آخر في الاتحاد الأوروبي.

ويقول جونسون، مع حكومة الأغلبية المحافظة، يمكنك التأكد من أننا سنحصل على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ونغادر مع الصفقة الجديدة التي تم الاتفاق عليها بالفعل، إنهاء حالة عدم اليقين والارتباك التي شلت اقتصادنا.

وتشير استطلاعات الرأي، التي كانت خاطئة في مجموعة من الأحداث الانتخابية الأخيرة في بريطانيا، إلى أن المحافظين في جونسون يتقدمون بفارق كبير عن حزب العمال كوربن.

أظهر استطلاع للرأي أجري يوم الاثنين تأييد المحافظين بنسبة 42٪ وحزب العمل بنسبة 28٪.

وإذا لم يفز أي حزب بشكل قاطع، يمكن طرح مستقبل "البريكست" في الهواء مرة أخرى.

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وتضع الانتخابات اثنين من أكثر السياسيين البريطانيين غير التقليديين في السنوات الأخيرة ضد بعضهم البعض. وتم شطب كلاهما بشكل متكرر من قبل المعارضين وكلاهما يقدم رؤى مختلفة تمامًا للاقتصاد البريطاني.

ويقترح كوربين، وهو ناشط يبلغ من العمر 70 عامًا وفاز بقيادة حزب العمل في عام 2015 رغم الصعوبات، تأميم المرافق وخطوط السكك الحديدية ورفع الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة.

ويقول إنه سيسعى إلى إبرام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع روابط أوثق مع أوروبا، والسماح للناخب أن يقرر قبولها أو البقاء في الاتحاد الأوروبي.

وفي طريقه إلى العمل في نفس المؤتمر، سيضع كوربين خططه لإنشاء برنامج تدريب مهني حول المناخ لزيادة عدد المتخصصين في مجالات مثل الطاقة المتجددة والنقل والبناء المستدام والصناعات منخفضة الكربون والزراعة المستدامة والغابات.

وتعهد حزب المحافظين بعدة تعهدات لقطاع الأعمال قبل الانتخابات، بما في ذلك تخفيض الضريبة على العقارات التجارية، وتخفيض ضريبة العمل، وزيادة الإعفاء الضريبي على البناء، وخفض الضرائب على الأبحاث والتطوير.

وأصبحت حياة جونسون الخاصة موضع تركيز في الحملة، قالت سيدة أعمال أمريكية حصلت على آلاف الجنيهات من الأموال العامة وسافرت في رحلات تجارية مع جونسون بينما كان عمدة لندن، إنها يوم الاثنين "كانت لها علاقة خاصة للغاية" معه.

وأحالت هيئة لندن الكبرى (GLA) جونسون إلى هيئة مراقبة الشرطة البريطانية لإجراء تحقيق محتمل بشأن مزاعم سوء السلوك التي تنطوي على علاقته بسيدة الأعمال "جينيفر أركوري". وقد نفى أي مخالفات.