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اقتحم سائق حافلة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، معبر باب سبتة المحتلة بطريقة “هوليهودية”، وعلى متنها 52 مهاجرا غير نظامي، ينحدرون من دول جنوب الصحراء، قبل أن يتم توقيفهم من طرف الحرس المدني الاسباني.
وبحسب موقع elfarodeceuta الاسباني، فإن السائق مغربي الجنسية، مقيم في فرنسا، قام باقتحام المعبر الحدودي، حيث تمكن من إدخال 16 امرأة و34 رجل، وطفلين صغيرين لا يتجاوز عمرهما 6 أعوام إلى داخل سبتة، قبل أن تحاصرهم سيارات الحرس المدني الاسباني.
وأضاف الموقع ذاته، أن السائق تسبب في إصابة عدد من المهاجرين غير النظاميين بسبب السرعة التي كان يسير بها، حيث تم نقلهم إلى المستشفى المحلي بسبتة، فيما تم نقل باقي المهاجرين إلى مركز الإيواء، بالمدينة ذاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بطريقة هوليودية.. سائق مغربي يقتحم معبر سبتة بحافلة تحمل 52 مهاجرا سريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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