قتل عدد من الأشخاص كانوا يتابعون مباراة كرة القدم في منزل في وسط كاليفورنيا، الليلة الماضية، وفق الشرطة.
واستدعيت الشرطة إلى موقع الحادثة، بعد أن تسلل شخصان على الأقل إلى حديقة المنزل الواقع في فريزنو، على بعد 320 كلم شمال لوس أنجلوس، وأطلقا النار.
وقال المتحدث باسم شرطة فريزنو بيل دولي “وجدنا العديد من الأشخاص قتلى في الحديقة الخلفية”.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن أربعة أشخاص قتلوا. ولم تعلن الشرطة عن عدد القتلى لكنها قالت إن تسعة أشخاص تعرضوا لإطلاق النار في الهجوم.
وتنظر الشرطة إلى تسجيلات المراقبة، وتتحدث مع شهود عيان بحثا عن المشتبه بهما.
كانت هذه تفاصيل خبر أربعة قتلى في إطلاق نار بحديقة منزل في كاليفورنيا- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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