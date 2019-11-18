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أربعة قتلى في إطلاق نار بحديقة منزل في كاليفورنيا- فيديو

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وكالات 0 تبليغ

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قتل عدد من الأشخاص كانوا يتابعون مباراة كرة القدم في منزل في وسط كاليفورنيا، الليلة الماضية، وفق الشرطة.

واستدعيت الشرطة إلى موقع الحادثة، بعد أن تسلل شخصان على الأقل إلى حديقة المنزل الواقع في فريزنو، على بعد 320 كلم شمال لوس أنجلوس، وأطلقا النار.

وقال المتحدث باسم شرطة فريزنو بيل دولي “وجدنا العديد من الأشخاص قتلى في الحديقة الخلفية”.

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وذكرت وسائل إعلام محلية أن أربعة أشخاص قتلوا. ولم تعلن الشرطة عن عدد القتلى لكنها قالت إن تسعة أشخاص تعرضوا لإطلاق النار في الهجوم.

وتنظر الشرطة إلى تسجيلات المراقبة، وتتحدث مع شهود عيان بحثا عن المشتبه بهما.

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