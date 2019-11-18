إصابتان في حادث طرق قرب اللد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخصان في حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع رقم 4404 قرب مدينة اللد، ظهر اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أن المركز تلقى بلاغا مفاده وقوع حادث طرق بين شاحنة وسيارة، على شارع رقم 4404، قرب اللد. وقدم طاقم من المسعفين والمضمدين الإسعافات الأولية لمصابين، سائق السيارة، وهو شخص (63 عامًا)، وصفت جراحه بالخطيرة وإصابة بالصدر والأطراف، فيما وصفت جراح سائق الشاحنة بالطفيفة. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وفي سياق ذي صلة، لقي زياد خالد أبو صالح (50 عاما) من مدينة سخنين، مصرعه في حادث طرق بين شاحنة وسيارة خصوصية على شارع رقم 781 بمحاذاة بلدة عبلين، أمس الأحد.

يذكر أن 301 شخص لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد منذ مطلع العام الجاري 2019، ومقارنة مع الفترة الموازية من العام الماضي 2018 ارتفع عدد الضحايا بـ27 ضحية في هذه الفترة من العام الجاري.