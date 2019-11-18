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شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال رئيس الحكومة اليمني في أول تصريح عقب عودته إلى عدن ؟! والان مع التفاصيل
الإثنين 18 نوفمبر 2019
قال رئيس الحكومة، اليمني الدكتور، معين عبدالملك، "وصلنا إلى عدن والتحديات أمامنا كبيرة لكن أرادتنا جميعا أقوى للمضي قدمًا في تطبيق اتفاق الرياض وبما يضمن ويؤسس لمرحلة جديدة من حضور الدولة ومؤسساتها وبمشاركة كل الاطياف الوطنية" .
وأضاف في تغريدات له بتويتر، عقب وصوله إلى عدن، "نوحد جهودنا جميعا اليوم لهزيمة المشروع الايراني في اليمن واستعادة الدولة" .. مؤكداً أن حضور الدولة في عدن يعني عودتها لممارسة مسؤولياتها وعودة عدن للعب الدور الذي تستحقه عاصمةً مؤقتة لليمن ومركزً للمدنية والتنوير.
وشدد على أن الجميع اليوم شريك في مسؤولية إنجاح المهام المنصوص عليها في اتفاق الرياض وشريك في تعزيز مؤسسات الدولة الضامن الوحيد للأمن والاستقرار.
وجدد التأكيد على أن التزام الحكومة صادق بتطبيق اتفاق الرياض بتوجيهات من فخامة الأخ الرئيس وجزء من سياستها لتطبيع الاوضاع في المناطق المحررة واصلاح وضع مؤسسات الدولة واستيعاب كافة القوى ضمن بنيتها.
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