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شكرا لقرائتكم خبر عن مدرعة تركية تدهس امرأة شاركت في احتجاجات بكوباني السورية والان مع التفاصيل
الإثنين 18 نوفمبر 2019
قالت وكالة أنباء محلية، أن امرأة، أصيبت اليوم الاثنين، جراء تعرضها للدهس من قبل مدرعة تركية خلال احتجاجات نظمها سكان من ريف عين العرب (كوباني) رفضًا لتسيير دورية روسية تركية مشتركة في المنطقة.
ونقلت وكالة ”هاوار“ المحلية للأنباء عن الكادر الطبي في مشفى كوباني، قوله إن حالة المصابة مستقرة، إلا أنها تعاني كسورًا في مشط القدم.
ووفقا ًللمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد جرى دهس المرأة في قرية تيري، كما اصطدمت إحدى العربات التركية عمدًا بسيارتين اثنتين مدنيتين في المنطقة ذاتها.
وأضاف المرصد أن الدورية الروسية التركية انطلقت من قرية مرج إسماعيل واجتازت قرى عدة في ريف كوباني الشرقي باتجاه مدينة تل أبيض، مشيرًا إلى أن الدورية تألفت من أربع آليات روسية ومثلها تركية، وتعد الثالثة من نوعها في منطقة كوباني.
وأطلقت المدرعات التركية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المدنيين في قرية (عين البط) في ريف كوباني، دون تسجيل إصابات، حسب المرصد السوري.
واعتاد الأهالي التجمهر والاحتجاج، بشكل عفوي، ضد مرور الدوريات التركية في مناطقهم بشمال سوريا، إذ يعمدون إلى رشقها بالحجارة والأحذية وأكياس الطلاء.
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